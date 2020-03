Eén op drie West-Vlaamse bedrijven vreest technische werkloosheid door coronavirus Christophe Maertens

02 maart 2020

16u40 2 Ieper Net als de rest van Vlaanderen is ook de Westhoek alert voor het coronavirus, zowel in het Ieperse Jan Ypermanziekenhuis als in de scholen en de bedrijven. “Uiteraard blijven we alles opvolgen, maar nodeloos paniek zaaien is uit den boze.” Al vreest één op drie West-Vlaamse bedrijven wel technische werkloosheid door Covid-19.

In Ieper is het voorlopig nog ‘business as usual’. Op de website van de stad Ieper staat info wat mensen kunnen doen tegen het coronavirus. Nu de krokusvakantie voorbij is, wordt het ook voor scholen en bedrijven alle hens aan dek. “Uiteraard volgen we de evolutie rond het coronavirus van nabij op”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Vld). “Voorlopig nemen we nog geen extra maatregelen, maar volgen we de richtlijnen van de overheid. Belangrijk is dat we onze bewoners inlichten met correcte informatie over het virus en wat mensen kunnen doen om verspreiding te voorkomen. Eind vorige week hebben we op onze site alle aanbevelingen op een rijtje gezet, met een overzicht van de officiële instanties en infokanalen waar mensen terecht kunnen voor meer informatie. Maar tot nu toe heb ik nog maar weinig vragen gekregen van bezorgde Ieperlingen”, gaat Talpe verder.

Leerlingen en ouders informeren

Voor de scholen zit er voorlopig niet meer op dan leerlingen en ouders goed te informeren. “We hebben alle leerlingen een brief meegegeven met de raadgevingen van Volksgezondheid”, reageert Matthias Archie, coördinerend directeur van scholengroep Sint-Maartensscholen in Ieper. “Ik heb geen signalen opgevangen van leerlingen die zijn thuisgebleven na de krokusvakantie. Ook het aantal vragen die ouders mij stellen over het virus blijft beperkt. Uiteraard blijven we alles opvolgen, maar nodeloos paniek zaaien is uit den boze.” Stefaan Dehaerne, intern preventieadviseur van de school Heilige Familie in Ieper, plaatste tijdens de krokusvakantie al de raadgevingen van Volksgezondheid op de Facebookpagina van de school.

Vergaderen via Skype

In tegenstelling tot scholen hebben sommige bedrijven, en dan vooral de grote spelers, wel meer last van het virus. “We zijn een wereldspeler in ons vakgebied en het coronavirus heeft zeker een impact op ons bedrijf”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel van weefgetouwenproducent Picanol. Eerder schrapte het bedrijf alle zakenvluchten naar China en die maatregel blijft van kracht. Picanol heeft twee fabrieken in China: een op 800 kilometer van Wuhan, waar weefmachines worden gemaakt, en een op 2.700 kilometer van Wuhan, waar gelatine wordt gemaakt. “Voor alle andere reizen vragen we de mensen aandachtig de richtlijnen van de lokale overheden te volgen”, gaat de woordvoerder verder. “In onze vestiging in Ieper laten we het personeel de instructies van de overheid opvolgen, zoals het extra wassen van de handen. Personeel dat uit het buitenland komt, mag komen werken, maar moet extra alert zijn. Als mensen zich niet goed voelen, moeten ze onmiddellijk naar de dokter. Indien mogelijk doen we vergaderingen via Skype, zodat er geen verplaatsingen moeten gemaakt worden.”

Technische werkloosheid

Ondertussen vreest een op drie West-Vlaamse bedrijven die naar China exporteren technische werkloosheid door het virus. “De maatregelen voor bedrijven komen niets te vroeg”, stelt algemeen directeur van Voka Bert Mons. De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen Voka verwijst bijvoorbeeld naar het coronameldpunt. “Uit een enquête die we voerden bij onze leden blijkt dat de ongerustheid toeneemt. Er is (nog) geen paniek, maar de bedrijven beseffen wel dat de coronacrisis waarschijnlijk nog zal toenemen en niet onmiddellijk zal verdwijnen. Bedrijven die vragen hebben, kunnen steeds terecht bij onze hulplijn vraaghet@voka.be of op 056/23.50.51", gaat Mons verder.

Infectiebestrijding

Het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper is al langer alert voor het virus. “Alle patiënten worden op de spoedafdeling systematisch bevraagd”, zei woordvoerder Pieter-Jan Breyne eerder al. “Als een patiënt aan enkele criteria voldoet, wordt die geïsoleerd op de spoed en komt een team in actie, waaronder een arts infectiebestrijding en het team ziekenhuishygiëne.”