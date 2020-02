Een monument verdwijnt: café-feestzaal Canada gaat tegen de vlakte Christophe Maertens

11 februari 2020

07u43 90 Ieper Op de Meenseweg in Zillebeke is de afbraak begonnen van het legendarische café Canada. De zaak trok jarenlang bezoekers die een danspasje kwamen wagen. Er komen vier woningen in de plaats.

Café-feestzaal Canada werd gebouwd in de jaren ’60. Aanvankelijk baatten Joanna de Bruyn en André Compernolle de zaal uit. Canada, waarvan de feestzaal was uitgerust met een orgel, trok vooral in de weekends bussen vol mensen die kwamen dansen. Ook veel Noord-Fransen vonden hun weg naar café Canada. In de jaren ’80 liet het koppel het café achter zich.

Vier jaar geleden kocht Paul Forrez uit Zillebeke het pand. Hij verhuurde de horecazaak, maar de uitbater verdween plots. Er werd een tijdje gezocht naar een nieuwe huurder, maar die werd niet gevonden. Het café en de zaal bleven dicht. Zanggroep de Mini-Maxiband gebruikte er een tijdje een repetitieruimte. In de zaal naast het café werd nog even het privémuseum Menin Road ondergebracht. Afgelopen september gebruikte het Ieperse kunstcollectief Dienst Der Gedroomde Gewesten en vzw Uit de Marge de zaal even als tijdelijk skatepark. Het pand wordt nu gesloopt om plaats te maken voor vier woningen.