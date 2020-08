Echtgenote Bernard Van Isacker verloor in Mexico vier familieleden door corona, “gelukkig zijn mijn schoonouders gezond. Vier familieleden zijn positief getest en verblijven in het ziekenhuis.” Erik De Block Stephanie Romans

01 augustus 2020

22u40 0 Ieper Afdelingsvoorzitter Bernard Van Isacker van N-VA Ieper verloor in zijn schoonfamilie in Mexico door het coronavirus al vier familieleden. “Een oom van mijn echtgenote Maria Mar is overleden”, vertelt Bernard. “De drie anderen zijn familie van de tweede en derde graad. Gelukkig zijn mijn schoonouders gezond. Vier familieleden zijn positief getest en verblijven in het ziekenhuis.”

Het coronavirus is wereldwijd een groot probleem. Onder meer ook in Mexico dat maar liefst 126 miljoen inwoners telt. Er zijn al meer dan 45.000 overlijdens door corona. “Mijn vrouw komt uit een grote familie”, vertelt Bernard. “De president verklaart dat alles daar in orde is maar dat is geenszins het geval. De inwoners moeten er wel naar buiten om te gaan werken of om naar de markt te gaan. Het is daar in Mexico werkelijk pompen of verzuipen. En ze zitten nog altijd niet aan de eerste piek.

“Op anderhalf maand verloor mijn vrouw vier familieleden. De oudste was 68 jaar, de rest zijn vijftigers. Vier neven en nichten verblijven in het ziekenhuis. Een familielid van 35 jaar is net uit een coma van vier weken. We houden contact via Facetime en Facebook. Mijn schoonouders verblijven nu bij hun zoon.”

“Ze wonen in een staat zo groot als ons land. In maart heb ik hen nog gewaarschuwd dat ze best elders zouden verblijven bij hun zoon. Zo’n 1.200 kilometer van hun huis. Mijn schoonvader is een tachtigplusser. Het is voor hen natuurlijk niet leuk dat ze niet buiten kunnen. Waar ze nu tijdelijk verblijven, zit het coronavirus ook al. De schrik zit er alvast in.”

Mexico stak enkele weken geleden Italië voorbij en was dan het land met het op drie na hoogste aantal doden door het coronavirus. Van Isacker verstuurde een tweet over de toestand in Mexico. “In een vlaag van colère omdat het in het begin hier zowel door viroloog Marc Van Ranst als minister Maggie De Block allemaal werd weggelachen en werd beschouwd als ‘maar een griepje’”, vertelt hij. “Dat was pure bullshit. Dat is echt niet meer normaal. In het begin waren er geen mondmaskers en geen medisch materiaal.”

Gelukkig is het niet allemaal slecht nieuws bij de schoonfamilie in Mexico want een zus van Maria is bevallen. “Met de keizersnede en nog dezelfde dag naar huis”, vertelt Bernard. “Haar buur is een huisarts en werd ook besmet door het coronavirus. Die man heeft serieus afgezien.”