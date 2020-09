E-boeken lenen op eigen toestel in Ieperse bibliotheek: “Het boek verdwijnt na de uitleenperiode vanzelf van het toestel” Christophe Maertens

18 september 2020

10u55 1 Ieper In de bibliotheek van Ieper kan de lezer vanaf nu een e-boek lezen op een eigen toestel. In de catalogus zitten ruim 2.500 titels: van Arnon Grunberg over Nicci French tot Pascale Naessens.

“In Ieper hadden we een aantal e-readers die je kon ontlenen, nu zetten we een belangrijke stap vooruit door e-boeken beschikbaar te stellen via een online platform op je eigen toestel”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers.”

Hoe werkt het? “Op het e-boekenplatform cloudLibrary doorzoekt de lezer het volledig aanbod”, legt Alexander Declercq, directeur Bibliotheek en Archief, uit. “Je kan twee boeken lenen, twee boeken reserveren en elk boek maximaal zes weken houden. Geen boetes, geen zorgen: een boek verdwijnt na de uitleentermijn vanzelf van het toestel. In de collectie met ruim 2.500 titels en ruim 4.000 boeken vind je Nederlandstalige literaire en populaire romans, maar ook toegankelijke non-fictie en een aanbod Engelstalige werken.” Auteurs die in de catalogus te vinden zijn, zijn onder meer Arnon Grunberg, Kris Van Steenberge, Stefan Brijs, Pieter Aspe, Per Olov Enquist en Rudy Vranckx. Meer info via www.bibliotheek.be/e-boeken.