Dwars door Ieper herdenkt ‘Marathon Willy’ Christophe Maertens

28 augustus 2019

Op zondag 8 september vindt de 34ste editie van 'Dwars door Ieper' plaats. De herdenkingsloop voor Willy Lemaire, bekend als 'Marathon Willy'.

Willy Lemaire liet op 67-jarige leeftijd het leven nadat hij de strijd verloor tegen kanker. Jaarlijks herdenkt Ieperse loopvereniging De Lokomotief-runners de fervente marathonloper. Voor het eerst wordt de herdenkingsloop ‘MarathonWilly’ opgenomen in het programma van Dwars door Ieper. “Dit jaar wordt Dwars door Ieper op 8 september niet de énige goede reden om naar de Kattenstad af te zakken. De jaarlijkse ‘Tooghedagen’ worden gedurende hetzelfde weekend georganiseerd. Bovendien is er vanaf 12 uur tot omstreeks 15.00 uur de aankomst van de ‘21ste ‘In Flanders Fields Marathon’ met start in Diksmuide en aankomst op de Ieperse Grote Markt”, zegt Thierry Buseyne van de Ieperse sportanimatie.

Dwars door Ieper bestaat uit vier verschillende wedstrijden: de mini-jogging over 1 km en de wedstrijdlopen over 5, 7 en 14 km. “De deelnemers lopen door het hartje van de historische stad en op de vestingen”, aldus de organisatie. “De start- en aankomstzone bevinden zich op de Grote Markt op het plein voor de Lakenhalle tussen de Neermarkt en het Nieuwerck.” Elke deelnemer krijgt een Dwars door Ieper-T-shirt. Inschrijven kan tot en met 3 september online via http://ddihmw.kewl.be/. Ook de dag zelf kan er nog worden ingeschreven.