Dwars door de Westhoek voor Dames Elite in Boezinge geannuleerd Christophe Maertens

24 maart 2020

18u43 1 Ieper De 11de ‘Dwars door de Westhoek voor Dames Elite UCI 1.1’ die op zondag 7 juni zou plaatsvinden, wordt geannuleerd omwille van de huidige coronacrisis.

“Gezien de huidige situatie zeker nog enkele weken gaat aanhouden, loopt de voorbereiding moeilijk en komen we wellicht in tijdsnood”, zegt Jan Laurens van De Sasspurters, de vereniging die de koers organiseert. “Verder hebben we geen zekerheid of de ingeschreven buitenlandse ploegen wel aanwezig kunnen zijn. Tenslotte vinden we het onverantwoord om onze sponsors nu op extra kosten te jagen. Een groot deel van onze sponsors delen momenteel in de harde klappen en uit respect willen we hen nu niet extra financieel belasten, ook al hadden we met de meesten al een overeenkomst.“

De rest van het programma behouden: de ’12 uren fietsen’ op zondag 12 juli en het 4de ‘Dames Elite Natourcriterium op maandag 27 juli met in afwachting ‘heren 1.12C’. We volgen de situatie op de voet en nemen rond 15 juni een definitieve beslissing. We hopen op iedereens begrip en hopen vooral dat iedereen gezond mag blijven, gezondheid blijkt het nogmaals het belangrijkste in het leven.”