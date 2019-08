Dupont Sanitair bouwt langs stadsring in Ieper:

nieuwe showroom en afhaalmagazijn Erik De Block

11 augustus 2019

15u04 0 Ieper Dupont Sanitair met vestigingen in Menen, Roeselare en Kortrijk investeert naast Lecot op de stadsring in Ieper in een nieuwe showroom en afhaalmagazijn. De bouwwerken zijn gestart. “We bouwen daar op 4.500 vierkante meter”, aldus zaakvoerder Stefaan Dupont. Gelet op de passage langs de stadsring zal Ieper voor onze showroom een heel goede ligging zijn.”

Dupont Sanitair kocht vorig jaar de gebouwen en gronden van de roltabaksfabriek Japan Tobacco International-Gryson langs de Menensesteenweg in Wervik. ““Met 30.000 verschillende artikelen is ons gamma enorm groot”, zegt zaakvoerder Stefaan Dupont. “In Wervik bevindt zich ons centraal magazijn en we vestigden daar ook onze maatschappelijke zetel.”

Dupont Sanitair is succesvolle onderneming die blijft groeien en naast sanitair ook specialist is in verwarming, airco en wellness.