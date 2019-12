Duo veroordeeld voor hele reeks inbraken Christophe Maertens

17 december 2019

16u34 2 Ieper De rechter in Ieper heeft twee twintigers veroordeeld voor inbraken. Ze sloegen onder andere toe bij chiro Ieper, in de voetbalkantine van Zonnebeke en in Steinerschool Koningsdale in Ieper. Ze trokken naar eigen zeggen op dievenpad om toch maar iets te kunnen eten.

Bij een van de inbraken in juni 2018 ontdekte een slachtoffer dat zijn tv was gestolen. De man was zijn woning aan het verbouwen en leefde ondertussen ergens elders. Wel ging hij regelmatig langs. Op een dag merkte hij dat zijn deur kapot was. Het was snel duidelijk dat hij inbrekers over de vloer had gekregen, want zijn televisietoestel was verdwenen. Ook een hogedrukreiniger en een boormachine waren gestolen.

Steinerschool

M.D. en S.T., twee jonge vaders uit Ieper, moesten zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor inbraken en diefstallen bij de chiro van Ieper, voetbalclub BS Geluveld, de voetbalkantine van Zonnebeke, Steinerschool Koningsdale in Ieper, De Schuttersgilde in Beselare en in panden van de stad Ieper. Bij de chiro gingen ze aan de haal met de opbrengst van de winterbar en een koekenverkoop, geld dat zou worden gebruikt om op kamp te gaan. De twee beklaagden zaten enkele dagen in voorarrest, maar werden vrijgelaten nadat ze de feiten hadden bekend. “Die man pleegde de feiten toen hij het financieel moeilijk had”, zegt de raadsman van M.D. Ook S.T. sloeg toe om dezelfde reden. “We hadden dan toch iets om te eten.”

Wietplantjes

De rechter veroordeelde hen elk tot een celstraf van acht maanden met uitstel en een boete van vierhonderd euro, ook met uitstel. De twee zullen zich wel aan een aantal voorwaarden moeten houden. Ze werden ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 2.200 euro. Daarnaast kregen de twee mannen elk een celstraf van drie maanden met uitstel en een boete van 8.000 euro, deels met uitstel voor drugsfeiten, nadat er wietplantjes ontdekt werden bij een huiszoeking. De beklaagden wisselden wat spul uit met elkaar. “Niet om te dealen, maar om elkaar te helpen”, klonk het.