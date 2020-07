Duizendtal coronaboetes uitgedeeld in volle lockdown, ondermeer aan de grens VHS

03 juli 2020

15u22 0 Ieper In twee maanden tijd kregen in de politiezone Arro Ieper zowat duizend mensen een coronaboete. Een flink deel daarvan komt op rekening van automobilisten die de grens overstaken, terwijl dat niet mocht.

Overtreding van het samenscholingsverbod was de voornaamste reden om boetes uit te schrijven. Meestal ging het in die gevallen over niet toegelaten bezoekjes (overschrijding van de bubbel) of - in mindere mate - zitten op een bankje. Maar er waren ook de zogenaamde coronafeestjes die abrupt afgebroken werden door de politie. Het hoge totaalcijfer valt te verklaren door de intensieve controles die aan de Frans-Belgische grens werden gehouden. Die liepen verspreid over verschillende weken en werden naderhand afgebouwd. Maar in die periode liepen dus veel automobilisten tegen de lamp die de grens overstaken terwijl dat niet toegelaten was.