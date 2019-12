Drugslabo’s ontdekt in Vlamertinge, Lo-Reninge en Limburg, bende ook verdacht van mensenhandel VHS/CMW/BBO

13 december 2019

15u55 0 Ieper Bij huiszoekingen in West-Vlaanderen en Limburg heeft het gerecht drie drugslabo’s en een cannabisplantage ontdekt. Zeven mensen werden opgepakt. Ze maken deel uit van een criminele bende van Belgische Turken uit Limburg. Enkele van hen zijn gekend voor de productie van synthetische drugs. In Reninge hadden ze ook een onderduikadres voor illegale asielzoekers.

De federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen kwam tijdens een onderzoek op het spoor van een boerderij in Vlamertinge. Het vermoeden dat daar drugs werden geproduceerd, bleek te kloppen. Anderhalve week geleden vielen de speurders de hoeve binnen. Ze bleek verlaten, maar in de stallen werd materiaal aangetroffen dat wees op de stilgelegde activiteiten. Meteen werd ook de link gelegd naar de vondst van 120 vaten en ander materiaal dat afkomstig was uit een drugslab. Op 8 november moest de brandweer uitrukken naar een brand in de Kriekstraat. De brandweermannen troffen er vaten aan, gedumpt en in brand gestoken.

Zeven illegalen

Speurwerk leidde de rechercheurs naar een criminele bende van Belgische Turken uit Limburg, die in Vlamertinge en Lo-Reninge boerderijen huurden om er in de stallen xtc-labo’s in te richten. De woning in Reninge werd bovendien gebruikt als onderduikadres voor illegale asielzoekers. Toen de politie er donderdag binnenviel, trof ze zeven illegalen aan die er verbleven in afwachting van transport naar het Verenigd Koninkrijk.

Duizenden pillen

Tegelijk met de inval in Lo-Reninge werden ook in Limburg huiszoekingen gehouden in Maaseik, Genk, Maasmechelen en Heusden-Zolder. In de kelder van een villa werd een drugslabo aangetroffen en een plantage van honderden cannabisplanten. Twee mensen waren duizenden xtc-pillen aan het maken. De speurders namen ook een tabletteermachine, een grote hoeveelheid wit poeder en een geladen pistool met munitie in beslag.

Gekend bij Europol

Tijdens de actie van donderdag werden zeven mensen opgepakt. Bij de Europese politiedienst Europol staan enkele van hen bekend voor de aanmaak van drugs. De zeven verschijnen vrijdag voor de onderzoeksrechter in Ieper, die zal beslissen over hun aanhouding. Ze worden voorgeleid op verdenking van bendevorming, productie en handel in drugs en het witwassen van drugsgeld. Het luik mensenhandel wordt een nevendossier dat zal behandeld worden door de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen.