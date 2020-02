Drugskoerier riskeert tien maanden cel Christophe Maertens

18 februari 2020

12u40 0 Ieper Voor de rechter in Ieper staat een man terecht die in oktober 2018 opgepakt werd in een gestolen wagen. C.A. had op dat moment ook vijf gram heroïne bij zich.

“Hij is naïef geweest”, zei meester Paul Bekaert over zijn cliënt C.A. op de rechtbank van Ieper. “Hij kreeg van iemand een wagen aan om naar Marseille te gaan. In ruil moest hij drugskoerier spelen. Na een paar opdrachten werd hij betrapt, maar hij heeft daar niets aan verdiend.”

De openbare aanklager vordert tien maanden cel met uitstel, terwijl de verdediging mildheid vraagt. “Hij is gebruiker noch dealer, alleen maar koerier”, besloot nog zijn advocaat. Vonnis op 16 maart.