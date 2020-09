Drugs in het verkeer: vier rijbewijzen ingetrokken tijdens controleacties VHS

21 september 2020

16u19 8 Ieper Zoals aangekondigd, werd afgelopen weekend op verschillende plaatsen gecontroleerd op voornamelijk snelheid en alcohol. Vier automobilisten moesten hun rijbewijs inleveren. Dankzij ANPR werd een gestolen wagen aangetroffen.

De controles vonden plaats op diverse tijdstippen, verspreid over het hele weekend en bijna de hele politiezone. Er werden dispositieven opgezet in Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle, Staden en Moorslede. 173 automobilisten moesten een ademtest afleggen. Vier van hen bleken onder invloed van alcohol. De inbreuken bleven echter beperkt, er waren geen onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs. Dat was wel het geval bij vier automobilisten die een positieve speekseltest (om druggebruik te achterhalen) kregen opgelegd. Zij speelden hun rijbewijs kwijt voor een periode van vijftien dagen en zullen zich later ook nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Gestolen auto teruggevonden

Opmerkelijk: dankzij de inzet van ANPR-camera’s werd een gestolen voertuig aangetroffen. Daarnaast werd ook nog een 20-tal processen-verbaal opgemaakt voor allerhande inbreuken. De meeste daarvan gingen over de verzekering, gordeldracht en ongeoorloofd bellen achter het stuur. Eén iemand die drugs op zak had maar niet onder invloed was, kreeg ook een pv aan de broek.