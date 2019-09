Drinkwaterproductie Dikkebusvijver komt in gedrang Christophe Maertens

24 september 2019

16u22 0 Ieper Watermaatschappij de Watergroep vreest de drinkwaterproductie in Dikkebusvijver stop te moeten zetten. De reden is het waterpeil dat steeds blijft zakken. “De drinkwatervoorziening komt echter niet in gevaar.”

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat het waterpeil van Dikkebusvijver blijft dalen. Als het peil nog 20 centimeter zakt dan zal De Watergroep de drinkwaterproductie moeten stilleggen. Dat zou het geval kunnen zijn binnen de twee tot drie weken. De vijver is goed voor vijf procent van het drinkwater in onze provincie. “De drinkwatervoorziening komt echter niet in gevaar”, zegt Raissa Verstrynge, woordvoeder van de Watergroep. “Als het niet meer lukt in Dikkebusvijver dan wijken we uit naar het reservoir in Geluveld. Daar is er nog voldoende water.” Normaal haalt de Watergroep dagelijks 1.800 tot 3.500 kubieke meter water uit de vijver, dat daarop wordt gezuiverd en behandeld.