Drie weken alternerend verkeer op Poperingseweg door rioleringswerken Christophe Maertens

13 juli 2020

16u47 0 Ieper Op de Poperingseweg zal er drie weken alternatief verkeer zijn door zijn rioleringswerken.

Op 13 en 14 juli vinden rioleringswerken plaats op de Poperingseweg in Vlamertinge. Tijdens die werken is de Poperingseweg afgesloten. Het verkeer wordt tijdelijk via het Sixplein omgeleid. Na deze werken moet de rijbaan drie weken uitdrogen. Hierbij zal alternerend verkeer door middel van verkeersborden worden toegepast.