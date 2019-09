Drie weekends lang griezelen in de Ieperse binnenstad Christophe Maertens

11 september 2019

12u40 3 Ieper Het Ieperse centrummanagement spaart kosten noch moeite om met Halloween mensen aan het schrikken te brengen. Vanaf 11 oktober baadt de stad drie weekends lang in een griezelsfeer en dat met de etalagewedstrijd, een Halloweentocht en een echt spookhuis.

In de maand oktober wordt het griezelen in de Kattenstad. Het centrummanagement organiseert naar jaarlijkse gewoonte Halloween in Ieper. Dit keer wordt er naast een etalagewedstrijd en de Halloweenstoet een waar spookhuis uit de grond gestampt. Dat is te vinden in het voormalig justitiehuis in Ieper aan het Colaertplein.

“We zochten naar een nieuwe locatie voor ons spookhuis en samen met het stad Ieper zijn we bij dit pand terecht gekomen”, zegt Sam Clauw van Daementia, dat al verschillende spookhuizen opende. “We besloten om samen met ons team van het gebouw een spookhotel te maken. Het was trouwens vroeger een echt hotel. Het thema lag dus voor de hand. Er werken een 25- tot 30-tal acteurs aan mee. We hopen dat we heel veel mensen kunnen doen schrikken. We schatten dat bezoekers ongeveer een half uur binnen zullen zijn. We weten zelf nog niet hoe lang het parcours is, maar we vermoeden dat we het langst spookhuis van België kunnen worden.”

Er wordt niet alleen in het hotel gespookt, ook in de stad lopen er geesten en andere griezels rond. Vanaf 31 oktober kunnen gezinnen, families en vrienden deelnemen aan de ‘spooky’ Halloweenwandeling in de Ieperse binnenstad. “Op verschillende locaties in de stad en op de vestingen zijn er scenes en op de Grote Markt vindt er slotspektakel plaats”, zegt Joshua Van Bost van Kostumation, het bedrijf dat de stoet samenstelt. “We brengen een verhaal doorheen de stad, met griezelzones en randanimatie. Er is bijvoorbeeld een trommelkorps dat de dodenmars speelt. Een dansschool brengt een speciale voorstelling. We plannen, maar dat is niet volledig zeker, een heksenverbranding, zoals vroeger tijdens de Kattenstoet.” De Halloweentocht start om 17 uur en wordt opgesplitst voor gezinnen – 12.

“Naast de Halloweentocht en het spookhuis is er dit jaar opnieuw de etalagewedstrijd bij de handelaars en de horeca”, zegt Jitske Leroy van de dienst Economie. “De wedstrijd loopt van 11 tot 31 oktober. Mensen kunnen opnieuw liken op Facebookpagina ‘Shop in Ieper’. Een onafhankelijke jury kiest de winnaar.

Het spookhuis ‘Hotel 31’ opent de deuren op 25/10, 26/10, 31/10, 1/11 en 2/11 en dat telkens van 19 uur tot middernacht. De ingang bedraagt 5 euro.