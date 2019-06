Drie snelheidsduivels zijn hun rijbewijs kwijt VHS

17 juni 2019

17u54 4 Ieper In het kader van de strijd tegen weekendongevallen heeft de politie van de zone Arro Ieper zondag bijna tweeduizend automobilisten gecontroleerd. Bijna veertien procent reed te snel. Drie automobilisten die zwaar over de schreef gingen, speelden hun rijbewijs kwijt.

De controleactie vond plaats tussen 14 en 22 uur, waarbij de politie regelmatig van plaats verwisselde. Zo waren er controles in Moorslede, Zonnebeke, Westrozebeke, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Vleteren en Ieper. Hier en daar werden heuse uitschieters opgetekend. Zo reed een automobilist 90 kilometer per uur in de bebouwde kom in de Woestenstraat (N8) in Vleteren. In zone 70 werden ‘topscores’ genoteerd in de Grote Roeselarestraat in Zonnebeke (116 per uur), de Brugseweg in Langemark-Poelkapelle (120 per uur) en de Dikkebusstraat in De Klijte (121 per uur). Op de Noorderring in Ieper, waar wel vaker te snel gereden wordt, lag het ‘topresultaat’ op 120 kilometer per uur waar je maar 90 mag.

De politie controleerde ook op alcohol in het verkeer. Daarbij werd één rijbewijs ingetrokken. Daarnaast deelde de politie ook waarschuwingen en processen-verbaal uit voor andere inbreuken, zoals de technische controle, het bij hebben van de identiteitskaart, inbreuk op rij- en rusttijden, inschrijving en verzekering van voertuigen,... Eén bestuurder werd betrapt achter het stuur hoewel hij een rijverbod heeft.