Drie rijbewijzen ingetrokken na stevige snelheidsovertredingen, zelfs in bebouwde kom VHS

17 juni 2019

17u54 0 Ieper In het kader van de strijd tegen weekendongevallen controleerde de politie van de zone Arro Ieper zondag bijna 2.000 voertuigen, in flink wat gemeenten van de politiezone. Drie automobilisten die zwaar over de schreef gingen, speelden hun rijbewijs kwijt. Bijna 14 procent reed te snel.

De controleactie vond plaats tussen 14 en 22 uur, waarbij het dispositief met de regelmaat van de klok werd verplaatst. Zo maakten automobilisten kans om tegen de lamp te lopen in Moorslede, Zonnebeke, Westrozebeke, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Vleteren en Ieper. Hier en daar werden heuse uitschieters opgetekend. Zo was de hoogst toegelaten snelheid in de bebouwde kom die langs de Woestenstraat (N8) in Vleteren, waar iemand 90 kilometer per uur reed. In zone 70 werden ‘topscores’ genoteerd langs de Grote Roeselarestraat in Zonnebeke (116 km/uur), de Brugseweg in Langemark-Poelkapelle (120 km/uur) en de Dikkebusstraat in De Klijte (121 km/uur). Op de Noorderring in Ieper, waar wel vaker veel te snel gereden wordt, lag het topresultaat in negatieve zin op 120 km/uur, in de plaats van de toegelaten 90.

Waarschuwingen en pv’s

De politie controleerde ook op alcohol in het verkeer en dat resulteerde in de intrekking van één rijbewijs. Daarnaast waren er ook waarschuwingen en processen-verbaal voor andere inbreuken, zoals de technische controle, het bij hebben van de identiteitskaart, inbreuk op de rij- en rusttijden, inschrijving en verzekering van voertuigen,… Eén iemand werd betrapt terwijl hij op de baan was ondanks het feit dat hij een rijverbod na te leven heeft.