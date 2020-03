Drie nieuwe zebrapaden in schoolomgevingen



Christophe Maertens

13 maart 2020

11u35 3 Ieper In Ieper zijn drie nieuwe zebrapaden aangelegd in schoolomgevingen.

Op het Minneplein, in de Ypermanstraat en op de Meenseweg aan het Koerierpad. “De inwoners van de wijk De Vloei en bezoekers van de begraafplaats kunnen het nieuwe zebrapad aan het Koerierpad gebruiken”, zegt schepen van Openbaar Domein Yves Goudeseune (sp.a). “Deze zebrapaden hebben een voetpaduitstulping, zodat de voetganger duidelijker zichtbaar is en de lengte om over te steken kleiner wordt.”