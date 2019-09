Drie jaar cel voor verkrachting van een minderjarige Christophe Maertens

19 september 2019

12u01 2 Ieper Een man uit Harelbeke werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot 37 maanden cel voor verkrachting van een minderjarige ouder dan 16.

De feiten speelden zich af op 29 augustus 2018 in Ieper. Het slachtoffer, dat tussen 16 en 18 jaar was, was geen familie van dader J.K. De man kreeg van de Ieperse rechtbank bij verstek 37 maanden cel, maar hij tekende daartegen verzet aan. Dat leverde hem echter geen mindere straf op, want de rechtbank bleef bij de eerste uitspraak.

De openbare aanklager vorderde na het voorlezen van het vonnis de onmiddellijke aanhouding van J.K. De procureur vreesde voor vluchtgevaar en verwees naar het lange strafblad van de man. “Ik heb dertien jaar in de gevangenis gezeten”, zei hij. “Nu woon ik in Harelbeke bij mijn vriendin.” Ook dat baatte niet, want de rechter beval de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde. Hij blijft dus in de cel, want hij was eerder al gearresteerd.