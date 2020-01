Drie druggebruikers betrapt tijdens nachtelijke controleactie in de Westhoek VHS

27 januari 2020

De politie van de zone Arro Ieper controleerde afgelopen weekend op verschillende plaatsen in de Westhoek. Dat was niet alleen het geval in Ieper maar ook in Heuvelland en Wervik. De controles vonden plaats tussen zaterdagavond 22 uur en zondagmorgen 6 uur. Daarbij werden drie druggebruikers betrapt. Twee van hen moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. De derde had geen rijbewijs. Een aantal snelheidsduivels liep tegen de lamp. Een van hen reed met 96 kilometer per uur in een zone 50 in Wervik. Er wacht hem een dagvaarding voor de politierechtbank. 14 bestuurders legden een positieve ademtest af. Dat leidde tot de intrekking van twee rijbewijzen.