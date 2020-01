Drie automobilisten onder invloed van drugs moeten hun rijbewijs afgeven

VHS

06 januari 2020

19u07 1 Ieper Bij een grootschalige controle zaterdagnacht heeft de politie van de zone Arro Ieper weer heel wat processen-verbaal moeten uitschrijven. Drie automobilisten moesten hun rijbewijs afgeven omdat ze onder invloed waren van drugs.

De controles vonden plaats in Ieper, Zonnebeke, Wervik, Heuvelland en Staden. Eén automobilist reed 87 kilometer per uur in de bebouwde kom. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. Op de Noorderring werd een bestuurder betrapt die 126 kilometer per uur reed in de plaats van de toegelaten 90. Drie positieve ademtesten werden genoteerd en zes bestuurders verkeerden in de alarmfase. Drie automobilisten die aan een speekseltest werden onderworpen en positief testten op drugs moeten hun wagen vijftien dagen aan de kant laten staan. Op termijn zullen ze zich ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Tijdens de controle werden ook nog tientallen kleinere inbreuken vastgesteld.