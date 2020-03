Dossier N8/A19 viert 60ste verjaardag, maar een oplossing is nog ver af: “Onderzoek naar alternatief tracé zal de plannen weer nodeloos lamleggen”

“In 2020 kan de politiek feest vieren, want we zijn al zestig jaar aan het discussiëren over hetzelfde dossier”, zucht Sabels. “Onze burgemeester Emmily Talpe heeft nu aan minister Lydia Peeters gevraagd om het tracé Ieper-Veurne opnieuw te onderzoeken. De kostprijs, het aantal onderzoeken, de inkt die er al over gevloeid is en de discussies die er al over ontstaan zijn, zijn ondertussen niet meer te overzien. En toch krijgen we weer een onderzoek voorgeschoteld.”

Politieke traagheid

Volgens Sabels zitten de inwoners van Brielen, Elverdinge, Woesten of Veurne daar echt niet op te wachten. “De bewoners rond de N8 willen meer verkeersveiligheid in hun omgeving en liever vandaag dan morgen. Waarom zou de Vlaamse regering de werken aan de N8 laten uitvoeren als er een ander tracé – wellicht het doortrekken van de A19 - onderzocht wordt? Iedereen weet dat deze vraag het dossier weer zal lamleggen. De politieke traagheid zal opnieuw de bovenhand nemen op de noden van de bewoners en dat vinden wij jammer.”

Twee partijen niet akkoord

Het vorige plan zit nog vers in het geheugen. Op 22 maart 2018 werden in Woesten de conclusies van het participatieproject over de toekomstige herinrichting van de N8 Ieper-Veurne voorgesteld. Het AWV wil een middenberm creëren over bepaalde delen van de N8 om gevaarlijke inhaalmanoeuvres te vermijden. Buiten de bebouwde kommen komen er afgescheiden fietspaden van twee meter breed. “Dat eindrapport was het resultaat van twaalf maanden intens overleg met iedereen die betrokken is bij de N8 Ieper-Veurne - gemeentebesturen, politieke partijen, middenveldorganisaties en bewonersgroepen - enkele extra studies, verkeerstellingen en een bevraging van de bewoners van de dorpen langs de N8”, weet Sabels. “Uit dat plan blijkt dat bijna alle belanghebbenden zich kunnen scharen achter het voorstel voor de N8 tussen Ieper en Veurne. Twee partijen vinden dat de voorgestelde inrichting niet toereikend is als vlotte en veilige verbinding. Naast Voka is dat Open Ieper, waardoor deze wending in het dossier niet hoeft te verbazen. De mening van de andere betrokken aprtijen wordt nu gewoon van tafel geveegd.”

Niet iedereen op dezelfde lijn

Op de Ieperse gemeenteraad stelde ook CD&V-raadslid Katrien Desomer zich vragen. “Na de inspraakronde van twee jaar geleden is de doortrekking van de A19 opnieuw ‘hot’. We vragen ons af wat de bedoeling nu is van de burgemeester? Spreekt ze in naam van het schepencollege?”

“Het klopt dat dit dossier na zestig jaar niemand onbewogen laat”, reageert burgemeester Talpe (Open Ieper). “Momenteel ligt geen enkel tracé op tafel, in tegenstelling tot wat er gesuggereerd wordt. Het klopt dat ik vanuit mijn mandaat als Vlaams parlementslid een vraag heb gesteld aan ministers Peeters. Ik polste naar de stand van zaken van de aanpassingswerken aan de N8 en anderzijds wou ik vernemen of de minister de mogelijkheid wou onderzoeken voor een alternatief tracé.”

Binnen de Ieperse meerderheid zitten alvast niet alle partijen op dezelfde lijn in dit dossier. “We zien eerder heil in de optimalisering van de N8, met vrijliggende fietspaden en een kleine ring rond Brielen om van Brielen weer een dorp te maken”, reageert schepen Philip Bolle (sp.a). “Uiteraard heeft de burgemeester in haar functie als parlementslid het recht initiatief te nemen. Naar het schepencollege toe heeft dit echter geen invloed.”

Procedure ‘complexe projecten’

Minister Peeters bevestigde dat ze een extra onderzoek wil opstarten naar de mogelijkheden voor een alternatieve verbinding Ieper-Veurne. “Een mogelijke aanpak is de procedure ‘complexe projecten’”, legt de burgemeester uit. “Dat kan soelaas bieden omdat je zo op een versnelde manier het dossier kunt aanpakken. Maar voor alle duidelijkheid, de minister heeft nog geen beslissing genomen.”

Donderdag stellen drie West-Vlaamse parlementsleden van de meerderheid vragen aan minister Peeters over de verbinding Ieper-Veurne. Ook staat er overleg gepland met het Agentschap Wegen en Verkeer. “Ik hoop snel meer te weten over de eventuele stappen en timing”, besluit Talpe.