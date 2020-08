Donder en bliksem bieden mooi klank- en lichtspel boven Ieper: “Het leken wel kanonschoten, je waande je 100 jaar terug in de tijd” Christophe Maertens

14 augustus 2020

11u08 1 Ieper Het onweer dat donderdagavond over het zuiden van de provincie trok, leverde niet alleen de nodige verfrissing op, het bood ook een mooi klank- en lichtspel.



In Ieper bleef de hoeveelheid neerslag, in tegenstelling tot in Kortrijk, beperkt, maar het onweer leverde wel een prachtig klank- en lichtspel op. Onze fotograaf Henk Deleu maakte een filmpje aan Hill 62 in Zillebeke. De donder was er om de paar seconden te horen. “Ik waande me honderd jaar terug in de tijd. Het leken wel kanonschoten”, zegt Henk. Ook op de Grote Markt in Ieper verdween de zon achter de onweerswolken, wat een mooie foto opleverde. Voor vrijdag wordt opnieuw regen voorspeld.