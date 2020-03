Domein Palingbeek gaat dicht door coronamaatregelen Christophe Maertens

20 maart 2020

10u23 12 Ieper Provinciaal domein Palingbeek in Zillebeke gaat is sinds vrijdag 20 maart gesloten door de nieuwe verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Ook andere provinciedomeinen moeten de deuren dicht houden.

De provincie kan de domeinen niet volledig vergrendelen, maar de parkings en de hoofdingangen worden wel afgesloten. Affiches en borden aan de ingang wijzen bezoekers op het toegangsverbod. Naast de Palingbeek, waar afgelopen weekend nog heel wat wandelaars wat ontspanning zochten, sluit de provincie ook al haar andere domeinen, zoals Bergelen in Wevelgem, De Gavers in Harelbeke, Sterrebos in Rumbeke, Bulskampveld in Beernem en IJzerboomgaard in Diksmuide. De provincie volgt daarmee de richtlijnen van de overheid tegen de verspreiding van het virus om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen. Eerder besloot de provincie al bezoekerscentra te sluiten tot minstens zondag 19 april. Ook speelpleinen en publiek sanitair werden afgesloten en cafetaria’s zijn dicht. Hoe we in Vlaanderen omgaan met de coronacrisis zie je hier.