Dog Days #4: feestje om het schooljaar af te ronden Christophe Maertens

25 mei 2019

16u41 2 Ieper Het Jeugdhuis JOC organiseert voor de vierde keer met al zijn vrijwilligers een feestje om het schooljaar af te ronden: Dog Days #4.

Dit keer vindt de eindejaarsfuif plaats op maandag 24 juni vanaf 16 uur op de vestingen ter hoogte van de Fenix in Ieper. De zomerse vibes komen van lokale dj’s en randanimatie. Er is verfrissende drank aan de zomerbar. Vanaf 21 uur begin er een spetterende fuif met lokale en nationale dj’s. Dit jaar krijgt Dog Days onder meer Partyshakerz, SDC en Exception over de vloer. Tickets zullen 7 euro kosten in voorverkoop en 9 euro aan de deur. Het buitengedeelte is gratis.