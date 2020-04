Doe-het-zelfzaken en tuincentra terug open: stormloop blijft uit Joyce Mesdag

18 april 2020

15u59 0 Ieper Verschillende tuincentra en doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment zijn vandaag opnieuw open gegaan. De stormloop bleef uit. Bij Brico Ieper hoefde je zelf niet aan te schuiven.

“We zijn enorm blij dat we weer aan de slag kunnen”, zegt Karolien Lowagie, die al 12 jaar in de doe-het-zelfzaak werkt. “We hebben onderling wel wat contact gehouden met de collega’s, maar het is toch anders om elkaar weer terug te zien op het werk. We zijn ook heel blij voor onze baas, want als je winkel niet open mag zijn, dat is géén goeie zaak, he.”

Karolien ontsmette de winkelkarren die klanten na afloop terug kwamen brengen, en ze hielp nieuwe klanten bij het ontsmetten van hun handen. “Het is inderdaad niet druk. Ik denk dat mensen het wel snappen, dat ze zoveel mogelijk binnen moeten blijven.”

Inge Briels uit Mesen kwam een aantal spullen halen die ze dringend nodig had voor de verbouwing van hun woning. “Vernis, pluggen, nagels, glasvezel,… We hebben ons wat proberen beredderen met online aankopen de voorbije weken, maar ik ben toch blij dat we nog eens echt naar een winkel kunnen om gerief te kopen”

Voor heel veel mensen blijkt de lockdown toch een ideale periode om te klussen. “Ik zie hier toch vooral mensen met verf naar buiten gaan vandaag”, zegt Karolien.