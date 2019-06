Dodelijke schermutseling aan station kwam er na ... “discussie over fiets” Lieven Samyn

19 juni 2019

18u20

Bron: LSI 0 Ieper De schermutseling vorige donderdag aan het station van Ieper waarbij een 44-jarige man uit Ieper stierf, was een gevolg van een discussie over een uitgeleende of gestolen fiets. Dat beweert een vrouw die zegt getuige te zijn geweest. Het Ieperse parket kan die bewering niet bevestigen of ontkennen zolang één van de verdachten niet is opgepakt en verhoord.

Het incident vond op donderdag 13 juni rond 19.30 uur plaats. Eén verdachte gaf volgens een getuige slachtoffer Vincent Van Cayseele uit Ieper een slag, een andere tilde het voorwiel van zijn fiets wat op. Daardoor verloor het slachtoffer zijn evenwicht en kwam hard met zijn achterhoofd op het asfalt terecht. Na enkele minuten krabbelde het slachtoffer recht, sprong opnieuw op zijn fiets en reed naar huis. Vrijdag raakte hij in coma, maandag overleed hij aan zijn opgelopen verwondingen. De betrokkenen zijn dankzij camerabeelden geïdentificeerd maar nog altijd niet gevat. Of de precieze aanleiding inderdaad een discussie over een geleende of gestolen fiets was, valt tot zolang niet te verifiëren.

De dader(s) maakten deel uit van de ‘Carapilsbende’, een groep mannen die regelmatig aan het station of in een park samenkomen om te praten en goedkope biertjes te drinken. De mannen voelen zich door de beschuldigingen onrecht aangedaan en vinden de term ‘Carapilsbende’ denigrerend. Om verdere overlast tegen te gaan, kondigde het stadsbestuur al een alcoholverbod en verhoogd politietoezicht rond het station aan.