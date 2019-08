Dit moet je bezocht hebben: Wat op Open Monumentendag écht de moeite is Christophe Maertens

22 augustus 2019

19u06 0 Ieper Samen met verschillende partners uit de Zuidelijke Westhoek organiseert de Onroerende Erfgoeddienst van CO7 zondag 8 september de activiteiten voor de Open Monumentendag. We pikken er enkele zaken uit die ons de moeite lijken.

Interessant is de buizen- en steenbakkerij Dumoulin langs de Gapaardstraat in Wijtschate. Daar doet Jan Dumoulin de deuren van zijn fabriek open voor het publiek. Het verhaal van de site past perfect in het kader van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. “De voormalige frontstreek was een plek die jonge ondernemers aantrok”, zegt gids Philippe Mingels. “Eén daarvan was Joseph Dumoulin uit Rumbeke die met zijn bromfiets op zoek ging naar een geschikte locatie.” De entrepreneur stampte in Langemark en Wijtschate fabrieken uit de grond. De buizen- en steenfabriek in Heuvelland werd in 1975 gesloten.

Philippe Mingels geeft er op de OMD drie gidsbeurten: om 10 uur, om 13.30 uur en om 16.30 uur. “Om 11 uur is er nog een extra rondleiding door een groep studenten die een toekomstvisie uitwerkten voor de site”, zegt de gids. “De Open Monumentendag kan gezien worden als inleiding op een grote toonmoment dat in het najaar zal plaatsvinden. Er wordt een film gemaakt over de fabriek, waarbij op OMD zal worden gefilmd.” De steen- en buizenfabriek Dumoulin ligt aan de Gapaardstraat in Wijtschate. De site is om veiligheidsredenen enkel toegankelijk onder begeleiding en vanaf 16 jaar. Stevige schoenen zijn een must.

Commonweath War Graves Commission

Ook de Commonweath War Graves Commission (CWGC) neemt deel aan de Open Monumentendag. “Op het La Clytte Military Cemetery in De Klijte tonen we het verhaal achter de militaire begraafplaatsen”, zegt Christine Connerty. “De bezoeker kan zien welk werk er wordt verzet om de begraafplaatsen te onderhouden. Je kan zelf de beitel in de hand nemen en in de voetsporen treden van onze ambachtslui.” De CWGC-begraafplaats is te vinden langs de Reningelstraat in De Klijte. De demonstraties vinden tussen 10 uur en 17 uur doorlopend plaats.

Nog de moeite...

In Ieper opent de ‘Dienst der Gedroomde Gewesten’, een collectief van jonge streekgenoten officieel zijn Instituut der Wederverbeelding. In verschillende workshops wordt er gebrainstormd over hoe de DNST der GDRMD het Sint-Jansgodhuis in Ieper zullen ‘wederverbeelden’.

In Langemark-Poelkapelle zijn er rondleidingen aan het Welsh National Memorial Park, met als eyecatcher de monumentale draak. De gids neemt de bezoeker mee in het verhaal van Hedd Wyn, die er tijdens de Eerste Wereldoorlog om het leven kwam. Wyn was een bekend dichter in Wales.

Het voormalig stadhuis van Mesen, dat op OMD de deuren opent, is dan weer een staaltje van wederopbouwarchitectuur en doet nu dienst als cultuurhuis. “Je kan een opleiding volgen of de tentoonstelling bekijken over de geschiedenis van het gebouw”, staat in de OMD-brochure te lezen.

Reningelst heeft er binnenkort een toren bij. Vanop de mouterijtoren zal je het mooie landschap van de Westhoek kunnen bewonderen.

En op de OMD komen dit jaar een aantal vaste waarden terug, zoals de Bayernwald loopgraven in Wijtschate, het Hopmuseum in Poperinge, de Oude Kaasmakerij in Passendale en Erfgoeddepot Depotyze. Voor een aantal rondleidingen is inschrijven verplicht. Dat is het geval voor het Merghelynck Museum en de Belforttoren in Ieper, de Struise Brouwers in Oostvleteren, de Steenbakkerij Wienerberger in Zonnebeke en de kerk van Zonnebeke. Meer info via www.co7.be.