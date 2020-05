Directeur woonzorgcentra Huize Zonnelied en Wintershove Bart Man (50) blikt terug en vooruit: “Bewoners in woonzorgcentra waren zelfs zonder bezoek niet de meest eenzame.” Lieven Samyn Hans Verbeke

18 mei 2020

16u23 0 Ieper De piek van het coronavirus lijkt achter de rug en ook voor de zwaar getroffen woonzorgcentra is dat het sein om werk te maken van de afbouw van de cohortafdelingen en naar een ‘normale’ werking terug te keren. Met directeur van woonzorgcentra Huize Zonnelied in Ieper en Wintershove in Vlamertinge (Ieper) Bart Man (50) blikken we even terug maar ook vooruit. “Er is sprake van opluchting, bewoners zijn blij dat ze het overleefd hebben, de zon schijnt opnieuw. Hopelijk kan de positieve sfeer in woonzorgcentra snel terugkeren”, klinkt het.

Net als zijn hele team van 265 medewerkers in Ieper en Vlamertinge heeft Bart Man er helse weken opzitten. “Tussen 8 maart en 5 mei heb ik elke dag gewerkt, soms tot 14 uren per dag”, vertelt hij. “En dat terwijl mijn hele agenda plots leeg was, vergaderingen waren er niet meer. Maar ik was continu bezig met het aanpassen van de werking aan de richtlijnen, die dagelijks veranderden. Wat ik de ene ochtend vertelde aan mijn medewerkers of (familie van) bewoners, was ’s anderendaags al veranderd of achterhaald. Er is toen veel tijd verloren gegaan omdat niemand 100% voorbereid was. Iedereen is wel veel wijzer geworden. Communiceren, motiveren, zorgen voor voldoende materiaal, zelf ook bijspringen bij het aanvullen van de ontsmettingsmiddelen, aannemen of uitdelen van de was,… dat waren plots mijn taken. Er gewoon ‘zijn’ voor iedereen ook.”

Op vandaag zijn zowel Huize Zonnelied als Wintershove coronavrij. Het aantal overlijdens bleef er beperkt, in Huize Zonnelied stierf wellicht niemand als gevolg van het coronavirus. Beide woonzorgcentra bleven dus relatief gespaard. “Maar er zijn heel moeilijke, lastige momenten geweest”, geeft Bart toe. “Vooral in het begin van de crisis, toen alle aandacht naar de ziekenhuizen leek te gaan terwijl wij in de praktijk al voelden dat ook woonzorgcentra heel kwetsbaar zouden zijn. Dat besef bij de overheid is jammer genoeg wat laat gekomen. Als je 200 mondmaskers krijgt aangeboden, dan is dat een lachertje. We hebben zelfs bij firma’s in het buitenland aangeklopt om extra maskers te verkrijgen. De prijs was niet belangrijk. Eén bewuste factuur was even groot als de facturen voor medisch materiaal die normaal op jaarbasis worden betaald. Kan je je dat voorstellen? En dan het moment dat er plots, geheel onverwacht, opnieuw beperkt bezoek werd toegelaten. Dan voelden we ons toch niet ‘au serieux’ genomen. Maar we haalden alles uit de kast voor de bewoners. Ik ben er van overtuigd dat de meest eenzame mensen niet in een woonzorgcentrum verbleven, maar thuis opgesloten zaten. Hier zag een bewoner dagelijks toch nog zo’n tiental gezichten, ook zonder bezoek. Het was dus niet allemaal kommer en kwel in de woonzorgcentra.”

Dat negatief beeld omkeren en opnieuw volledig focussen op het laten terugkeren van de positieve sfeer is waar Bart nu volop wil op inzetten. “De warmte, de huiselijke woonomgeving, dàt heb ik vooral gemist”, bekent hij. “En de zakelijkheid die gepaard ging bij het afscheid nemen, dat waren we hier niet gewend. Ik vrees dat het moeilijk wordt om die warmte volledig te laten terugkeren. De ‘zorg’ zal voor altijd wellicht een beetje plaats moeten maken voor ‘het verzorgen’. Dat zal een grote ommezwaai zijn. Het ‘samen zijn’ met velen bij de cinema, bij verjaardagsfeestjes, activiteiten,… zal minder ‘samen’ zijn, in kleinere groepjes. Het zal stiller worden in woonzorgcentra.”

Ook voor de medewerkers waren de voorbije twee maanden een heel intensieve periode, getuigt Bart. “Plots moesten de zorgkundigen, één voor één mensen met een groot hart, werken met een masker, schorten, brillen, volledig ingepakt, nauwelijks herkenbaar. Dat stond volledig haaks op onze warme, huiselijke zorg. Ook nu is het voor hen soms nog moeilijk. Die lege kamer na een sterfgeval blijft door de opnamestop voorlopig leeg staan. En elke dag passeren ze die lege kamer en kan er geen nieuw verhaal van een nieuwe bewoner geschreven worden. Dat is mentaal belastend hoor.”

Maar positief vooruitkijken is zowel in Huize Zonnelied als Wintershove nu het motto. “De bezoekerloges voor bezoekers met een dunne folie in plaats van een dik scherm waren er al”, aldus Bart, die al 20 jaar directeur is bij Wintershove en sinds 2 jaar bij Huize Zonnelied. “We zetten nu verder in op het opstarten van de activiteiten. En ikzelf kan nu ook weer denken aan taken die de voorbije twee maanden zijn blijven liggen, zoals de boekhouding, budgetplannen,… Met toch nog altijd die vrees voor een tweede golf in het achterhoofd. We zijn allemaal geschrokken van hoe snel ‘het beestje’ om zich heen sloeg. En de ene spaarde en de andere extra hard trof, onvoorspelbaar. Je kan er alles aan doen om binnen het woonzorgcentrum voorzichtig te zijn, mondmaskers te dragen, handschoenen, op hand- en washygiëne te letten,… Ik ben hier meer op mijn gemak dan in Delhaize (lacht). Maar één fout kan fataal zijn. Vooral als er opnieuw bezoek toegelaten zal worden. Jarenlange gewoontes, zoals een hand geven of dichter komen bij het praten, zijn moeilijk in amper 2 maanden volledig te bannen. Ik ben er dus nog niet helemaal gerust in maar ben er wel zeker van dat er bij een volgende golf sneller en (nog) beter gereageerd zal kunnen worden.”