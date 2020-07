Directeur peilt met enquête naar tevredenheid van ouders tijdens lockdown: “Ik ben vooral blij met de inzet die er bij iedereen was” Christophe Maertens

01 juli 2020

18u45 0 Ieper Directeur Peter Dehaerne van VBS Immaculata in Ieper wilde graag weten wat de ouders van de leerlingen dachten over de werking van de school tijdens de coronaperiode. Hij stelde een enquête op met in totaal zo’n 30 vragen. Wat bleek? De meeste mama’s en papa’s konden zich wel vinden in de manier waarop de school de crisis aanpakte. “Maar veel ouders vonden het voor hun kroost echt wel een emotioneel zware tijd.”

Peter Dehaerne, directeur van de Vrije Basisschool Immaculata in Ieper, heeft net als veel van zijn collega’s het schooljaar met gemengde gevoelens afgesloten. De voorbije weken en maanden waren voor de directeur en zijn team - dat bestaat uit zo’n 30 medewerkers - soms hels te noemen. “Het werd tijd dat het gedaan was, want op de manier waarop we bezig waren, konden we niet verder”, zegt de directeur. Net als in andere scholen moest Peter Dehaerne de organisatie van zijn school bij het begin van de lockdown volledig omgooien. Bij de heropstart van het onderwijs leek het VBS Immaculata een heel andere school. De speelplaats was niet meer één ruimte, maar bestond eensklaps uit negen verschillende bubbels. Daarvoor moest onder meer de turnzaal in beslag worden genomen. Overal plakte het personeel pijlen op de grond. Met stickers gekregen van Picanol, werden de fietsstallingen gescheiden en het sanitair aangepast. Overal zag je mondmaskers en zeep om de handen te wassen.

Feedback

Nadat het ergste voorbij was, wou Peter Dehaerne weten hoe de ouders terugkeken op de coronawerking van de school. “Omdat het ook voor ons allemaal nieuw was, had ik wel graag een beetje feedback gekregen”, klinkt het. De directeur stelde een enquête op met zo’n 30 vragen. Van de in totaal 90 gezinnen die de bevraging in de mailbox kregen, stuurden er 57 de antwoorden terug.

“Een zeer moeilijk vraagstuk voor ons was bijvoorbeeld het aantal opdrachten dat we de kinderen moesten geven”, aldus de directeur. “We hebben de inschatting gemaakt om de eerste graad een half uurtje, de tweede graad ongeveer drie kwartier en voor de derde graad taken te geven die zo’n 1,5 uur in beslag namen. Kinderen die zich thuis bij het maken van de taak met alles behalve hun schoolwerk bezighielden, deden daar natuurlijk langer over, maar daar kiezen ze zelf voor. Uit de bevraging blijkt nu dat de meeste ouders vonden de afweging die we gemaakt hebben, oké vonden.”

Telefoonmomentjes met de leerkracht

“Voor veel papa en mama’s was het verrassend om te zien wat hun kinderen allemaal moeten kennen en hoe zelfstandig of minder zelfstandig hun kroost wel kan werken”, gaat Dehaerne verder. “Uit de enquête blijkt ook dat het telefonisch contact dat een leerkracht tijdens de lockdown onderhield met de leerling voor de ouders een hele hulp was. Ze waren content als er een telefoonmomentje was geweest.”

17 procent van de ouders ondervond problemen met het combineren van hun jub, met het begeleiden van hun kind. Ze hadden het gevoel dat ze nooit meer rust hadden Peter Dehaerne, directeur

Ongeveer 70 procent van de deelnemers aan de bevraging vonden de onlinelessen nuttig, maar een deel vond ze overbodig. 17 procent ondervond problemen met begeleiden van hun kind in combinatie met de eigen job. “Ze hadden het gevoel dat ze nooit meer rust kenden. Er was ook geen studie op school en al het huiswerk moest thuis gebeuren”, verduidelijkt de directeur.

Emotioneel zwaar

Ook blijkt dat de periode dat de kinderen thuis zaten voor de meeste toch wel emotioneel zwaar was, althans dat denken de ouders. “Ik vermoed dat het grootste argument hiervoor het gemis van de vriendjes was. Je kan wel eens facetimen of skypen, maar dat is niet echt hetzelfde. De meeste kinderen waren blij dat ze weer naar school konden, slechts 2 procent was dat niet.” Ook denkt de helft van de ouders dat hun kind leerachterstand opliep. “Voor volgend jaar moeten de lagere scholen op een min of meer normale manier kunnen opstarten, maar we zijn ervan overtuigd dat de herhalingsperiode veel intensiever zal zijn dan anders. We gaan in ieder geval alert moeten zijn.”

De directeur besluit dat zowel ouders en leerkrachten tevreden zijn over de manier waarop de coronaperiode werd aangepakt door de school, met hier en daar wel een werkpuntje. “Ik ben blij dat er vooral heel veel inzet is geweest. Ouders en leerkrachten, iedereen werkte goed samen. Wat wel beter kon was de communicatie vanuit het ministerie van Onderwijs. Hopelijk doen ze dat bij een volgende crisis - die niet wenselijk is - stukken beter.”