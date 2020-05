Digitale start van het nieuwe cultuurseizoen in Ieper Christophe Maertens

27 mei 2020

07u07 0 Ieper CC Het Perron in Ieper doet, omwille van de coronacrisis, geen fysieke voorstelling van het nieuwe seizoen. Het programma wordt wel op de website gelanceerd.

In normale omstandigheden zou in CC Perron de seizoensvoorstelling 2020-2021 hebben plaatsgevonden. “ We hadden de cultuurliefhebber graag kleine tips gegeven over niet te missen voorstellingen in het volgende seizoen”, klinkt het. “We zouden nu verwachtingsvol uitkijken naar de levering van onze nieuwe brochure, maar er is helaas nog teveel onzekerheid.” Op 8 juni om 10 uur lanceert het CC het nieuwe programma wel op haar website www.hetperron.be.