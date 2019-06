Digitaal afspraak maken kan in Arro Ieper vanaf juli in alle commissariaten LSI

21 juni 2019

13u33

Bron: LSI 0 Ieper Inwoners van Wervik, Ieper en Poperinge zullen vanaf 1 juli ook digitaal een afspraak met de politiezone Arro Ieper kunnen vastleggen. Dat zorgt vooral voor een efficiëntere inzet van het politiepersoneel en kortere wachttijden voor de bezoekers.

De digitale afspraken via de website waren al mogelijk in de kleinere politieposten van de zone Arro Ieper. “Maar vanaf juli geldt die mogelijkheid voor al onze commissariaten”, aldus communicatieconsulent Glenn Verdru. “In de voormiddag kan je nog langsgaan zonder afspraak, in de namiddag en avond kan er volgens beschikbaarheid van lokale medewerkers een individuele afspraak worden gemaakt. Dit betekent meer gerichte contactmomenten en minder wachttijd. Zowel de uren met vrije toegang als de beschikbare afspraakmomenten zijn te consulteren via de online agenda. De afspraak kan gemaakt worden op de website van de politiezone www.arroieper.be via de knop “Maak hier uw afspraak” op de homepagina. Selecteer ‘afspraak met een lokaal commissariaat’ en klik vervolgens op de knop van je lokaal commissariaat in de lijst om naar de online agenda te gaan. Een afspraak moet ten minste de dag vooraf gemaakt worden. Wie de afspraak niet via het internet kan vastleggen kan telefonisch contact opnemen met een medewerker via het nummer van hun politiepost.”

Voor dringende aangiften blijft het onthaal van het hoofdcommissariaat op Ter Waarde in Ieper 24/24 open.