Dievenbende vliegt de cel in voor zes winkeldiefstallen en twee pogingen Christophe Maertens

17 februari 2020

16u05 0 Ieper Vier mannen zijn door de rechter in Ieper veroordeeld voor zes winkeldiefstallen en twee diefstalpogingen.

De bende werd gevat aan de parking van warenhuis Aldi in Moorslede. In hun wagen troffen de agenten de buit aan van verschillende winkeldiefstallen. Na onderzoek bleken de dieven in zes winkels in Ieper te hebben toegeslagen. Dat was onder andere het geval in Bel & Bo, Tom& Co, E5 Mode en Lidl. In Wervik probeerden de dieven een diefstal te plegen in de Carrefour en in Moorslede in de Aldi. Ook in het Brusselse zouden ze feiten hebben gepleegd.

De boeven kregen straffen tussen een jaar en veertien maanden cel, deels met uitstel. De dieven zitten al een tijdje in voorarrest en dat deel van hun straf geldt als effectief.