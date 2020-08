Dieven plukken 200 kilo druiven op wijndomein Zilver Cruys: “1.200 euro aan inkomsten kwijt” Christophe Maertens

24 augustus 2020

11u49 18 Ieper Op wijndomein Zilver Cruys in Boezinge zijn dieven ervandoor gegaan met 200 kilo druiven. Wijnboer Filip Decroix denkt dat de daders met de buit zelf wijn willen maken.

“Ik ga elke dag een kijkje nemen op mijn velden en mijn Siegerebbedruiven waren nog niet optimaal. Normaal wou ik ze volgende week plukken, maar iemand is me voor geweest”, zegt Filip Decroix van wijndomein Zilver Cruys in Boezinge. De druivenranken liggen wat in de diepte achter de hoeve van de wijnmaker. “Het veld is niet goed zichtbaar van de straat, zodat de dieven niet opgemerkt werden. Op de dag van de diefstal, vorig week donderdag, ben ik rond 9 uur vertrokken naar Koksijde en ik was pas om 11.45 uur terug. Dat is net geen drie uur en in die tijd kun je inderdaad tussen vijftig en zestig planten kaalplukken. Het zou kunnen dat ik de dieven heb opgeschrikt toen ik terugkwam.”

Zelfbediening

De buit bedraagt ongeveer een derde van de hoeveelheid die op het terrein te vinden is, naast andere druivensoorten. “Ik begrijp niet waarom ze net die soort gestolen hebben”, gaat Decroix verder. “Ik gebruik die druiven eigenlijk om aanvulwijn te maken. Een kenner moet dat weten, maar volgens mij zijn de boeven amateurs die even zelf wijn willen proberen te maken.”

Een paar weken geleden kreeg Filip nog een telefoontje van mensen met een Oost-Europese tongval. Ze waren op zoek naar iemand die druiven verkocht. “Vermoedelijk zijn ze zichzelf komen bedienen nadat ik hen duidelijk had gemaakt dat ik geen druiven verkoop.”

Coronacrisis

Filip schat het verlies op 1.200 euro. “De wijnverkoop is mijn inkomen, het gaat dus wel om veel geld. Op zich is het geen ramp, maar ik ben wel bang dat de dieven ook mijn andere, meer waardevolle druiven zullen komen halen. Ik ga mijn terrein wel wat beter in de gaten houden met camera’s. Sowieso is 2020 al een rampjaar: eerst was er de Brexit, waarna de Engelse bezoekers wegbleven, dan corona en nu weer dit. Om moedeloos van te worden.”

De wijnboer schonk in volle coronacrisis 3.000 liter wijn weg om daar alcohol uit te distilleren dat dienst kon doen als ontsmettingsmiddel in ziekenhuizen.