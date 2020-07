Dieven in opvallende rode bestelwagen roven elektrische fiets VHS

25 juli 2020

15u31 0 Ieper Het buurtinformatienetwerk waarschuwt voor twee dieven die er vrijdag op de industriezone in Ieper vandoor gingen met een elektrische fiets. Ze laadden die zonder schroom in hun gedeeltelijk afgebleekte rode bestelwagen waaraan vermoedelijk een Britse nummerplaat hing.

De feiten dateren van vrijdagnamiddag iets over 14 uur en speelden zich af ter hoogte van een doe-het-zelf-zaak op de industriezone in Ieper. “De twee verdachten reden eerst voorbij aan de plaats waar de fiets gestald stond”, weet Wim Cardon van de politiezone Arro Ieper. “Daarna ging één van de inzittenden rustig de fiets halen om die vervolgens in de bestelwagen te laden. De manier waarop de diefstal gebeurde, doet ons vermoeden dat de daders niet aan hun proefstuk waren.”

De bestelwagen valt op omdat de lak volledig afgebleekt is, behalve op het rechtervoorportier en de achterdeur Wim Cardon

Opvallende bestelwagen

De dieven reden met een opvallende hoge bestelwagen, een voertuig van een zekere leeftijd al. “De bestelwagen valt op omdat de lak volledig afgebleekt is, behalve op het rechtervoorportier en de achterdeur”, zegt Wim Cardon. “De achterdeur is uit één stuk. Aan het voertuig hangt een vermoedelijk Britse nummerplaat, met zwarte karakters op een gele achtergrond. Het stuur zit aan de rechterzijde.” De bestuurder droeg een wit T-shirt en een rode broek. Zijn kompaan was gekleed in een grijsachtige outfit.

Verdacht gedrag

Het buurtinformatienetwerk roept op om alert te zijn voor verdacht gedrag. “Als je iemand met een dure fiets voorbij ziet wandelen, meestal enkel op het voorwiel omdat de tweewieler gesloten is, moet dat een belletje doen rinkelen”, zegt Wim Cardon. “Best is, om in dat geval onmiddellijk de politie te verwittigen. Daarnaast raden we eigenaars ook aan om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen om diefstal te vermijden. Twee fietssloten gebruiken, is aan te raden. Maak de fiets vast aan een boom of een paal, bij voorkeur met het slot door het voorwiel en het frame. Een slot dat hoog is vastgemaakt, is minder interessant voor dieven. Zij hebben liever een slot dat op de grond hangt omdat het makkelijker is om open te breken. Ideaal is, als je een fietsstalling kan gebruiken. En je fiets op een goed zichtbare plaats zetten waar veel mensen komen, is ook een aanrader.”