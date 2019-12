Dierenasiel Ieper vzw krijgt financiële ondersteuning Christophe Maertens

30 december 2019

13u57 0 Ieper Vlaams Dierenminister Ben Weyts geeft het dierenasiel in Ieper een financiële ondersteuning van 3000 euro. Deze steun wordt gekoppeld aan het actief gebruik van het digitale beheersysteem Animal Shelter. “De asielen verdienen dit financiële duwtje in de rug al lang. Dankzij de belangeloze inzet van alle asielmedewerkers worden elk jaar talloze dierenlevens gered of beter gemaakt.”

Vlaams Dierenminister Ben Weyts geeft elk erkend dierenasiel een financiële impuls van 3.000 euro. Het is de allereerste keer dat de Vlaamse Overheid financiële steun voorziet voor dierenasielen. De asielen krijgen het geld zodra ze gebruik maken van het beheerprogramma Animal Shelter en dieren ter adoptie aanbieden via de website www.adopteereendier.be. Zo kunnen asielen vlotter werken en kunnen meer Vlamingen de weg vinden naar het asiel.

“We slaan twee vliegen in één klap”, zegt minister Weyts. “We geven dierenasielen een financieel steuntje in de rug én we zorgen ervoor dat alle asieldieren uit heel Vlaanderen samenkomen op één website. Met deze financiële ondersteuning wordt het ook voor de Vlaamse dierenasielen een welverdiende warme week.”

Voorwaarden

De asielen draaien meestal op vrijwilligers. Toen Ben Weyts aantrad als eerste Vlaamse Dierenminister wou hij hen graag ondersteunen. Zo kwam er in de vorige regeerperiode een gratis opleiding op maat van asielmedewerkers.

Het digitaal platform www.adopteereendier.be groepeert alle asieldieren die ter adoptie aangeboden worden. Zo krijgen alle geïnteresseerden een overzicht van de dieren die in asielen wachten op een warme thuis. “We willen dat alle Vlamingen die een dier in huis willen halen eerst kijken naar het aanbod van onze dierenasielcentra”, aldus Dierenminister Weyts.

Elk erkend asiel in Vlaanderen krijgt een eenmalige impuls van 3.000 euro. Er zijn slechts 2 voorwaarden verbonden aan de steun: de asielen moeten voor 30 april 2020 gebruik maken van het beheerprogramma Animal Shelter en het platform www.adopteereendier.be. Zo kunnen de asielen hun werking verder professionaliseren en kunnen nog meer Vlamingen de weg naar het asiel vinden. Volgend jaar wil Weyts een structurele ondersteuning voor de asielen uitwerken.

“De asielen verdienen dit financiële duwtje in de rug al lang”, zegt Weyts. “Ik ben blij dat het eindelijk gelukt is om hiervoor budget binnen te halen. Dankzij de belangeloze inzet van alle asielmedewerkers worden elk jaar talloze dierenlevens gered of beter gemaakt.”

Sinds Vlaanderen bevoegd is, verachtvoudigde het totale budget voor Dierenwelzijn. “Met deze financiële ondersteuning wordt het ook voor de Vlaamse dierenasielen een welverdiende warme week”, besluit Weyts.