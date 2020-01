Diepvriesverkoper zwaargewond bij ferme klap op Elzenwalle Hans Verbeke

16 januari 2020

22u28 7 Ieper Langs de Kemmelseweg in Voormezele, ter hoogte van het woondomein van Ghelamco-baas Paul Gheysens, is donderdagavond een diepvriesverkoper zwaargewond geraakt toen hij met z’n vrachtwagen van de weg raakte. De Kemmelseweg was urenlang afgesloten.

Het ongeval gebeurde rond half acht, toen de verkoper van Bofrost in de richting van Ieper reed. In een flauwe bocht naar links ging hij om nog onbekende reden rechtdoor. Zijn vrachtwagen schampte eerst een boom op de groenstrook tussen rijweg en fietspad, reed daarna twee andere bomen uit de grond en knalde uiteindelijk tegen een forse boom die meer weerstand bood. De klap was zo hevig dat de vrachtwagen kantelde. Het grote koelcompartiment kwam zelfs ondersteboven in het decor terecht.

Afgerukt koelcompartiment

De chauffeur kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Voor zover bekend, verkeert hij niet in levensgevaar. De cabine en het onderstel van de vrachtwagen konden vrij snel getakeld worden, het afgerukte koelcompartiment was een ander paar mouwen. Een groot deel van de lading diepvriesproducten moesten eerst uit het koelcompartiment worden gehaald. Dat kostte veel tijd en moeite. Nadien moest de brandweer ook nog eens de rijweg proper maken. Een en ander maakte dat de Kemmelseweg urenlang afgesloten was tussen de Ruuschaartstraat en de Slijpstraat. Het verkeer moest er omrijden.