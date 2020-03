Dienstencentra ‘t Hofland en de Kersecorf langer gesloten door Covid-19, wel beperkte dienstverlening Christophe Maertens

25 maart 2020

12u07 12 Ieper Om verdere verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd om de lokale dienstencentra te sluiten. Dienstencentra ’t Hofland en Kersecorf in Ieper zijn daarom voorlopig tot 19 april gesloten. Er is een beperkte dienstverlening als alternatief.

“De lokale dienstencentra organiseren activiteiten voor Ieperlingen, al dan niet met een beginnende zorgbehoefte, en mensen met een zorg- of ondersteuningsnood”, verduidelijkt schepen Eva Ryde. “Het risico op besmetting met het coronavirus is reëel. De gebruikers zijn vaak kwetsbare personen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn. Ondanks deze moeilijke omstandigheden stellen de dienstencentra alles in het werk om hun bezoekers en gebruikers van een minimale dienstverlening te verzekeren.”

Tijdelijk stilgelegd

Binnen het aanbod van de dienstencentra zijn volgende zaken tijdelijk stilgelegd:

• Geen warme maaltijd in dienstencentra ’t Hofland en de Kersecorf.

• Geen activiteiten georganiseerd door de dienstencentra, zowel binnenshuis als buiten.

• Geen activiteiten georganiseerd door externe diensten in lokalen van de dienstencentra.

• Geen gebruik van bad, douche of wassalon in de centra.

• Geen speelpunt Kokon in ’t Hofland.

Aangepaste dienstverlening

Om de mensen zoveel mogelijk te blijven helpen is er een aangepaste dienstverlening:

• Via samenwerking is er levering van warme maaltijden aan huis.

• De dienstencentra blijven telefonisch bereikbaar voor vragen. Indien mogelijk wordt er hulp aan huis geboden.

• Het aantal op te bellen mensen voor het ‘babbelminuutje’ wordt uitgebreid om met gebruikers contact te houden.

• Dienst aangepast vervoer van het Zorgnetwerk blijft voorlopig in werking.