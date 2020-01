Dichters lezen uit eigen werk op Gedichtendag 2020 Christophe Maertens

09 januari 2020

10u51 2 Ieper Op donderdag 30 januari 2020 lezen dichters voor uit hun werk in de bib van Ieper. Daarbij is er een streepje muziek. Er is voor een streepje muziek gezorgd.

Volgende dichters zullen er zijn op 30 januari:

“Marc Debuysere, een voormalig bibliotheekmedewerker, publiceerde in 1987 ‘La Malcontenta’ en drie jaar later ‘Droomkoorts’. Na een lange tijd stilte begon hij weer te schrijven. Hij vertrekt voor zijn gedichten soms van een kunstwerk. Zo schreef hij in 2017 gedichten bij werk van Gilbert Degryse”, aldus de bib.

“Emma Dejonghe werkt in een boekhandel. Ze is de jongste van het dichtersgezelschap. Ze beoefent de zogenaamde ‘slampoetry’ waarbij het lezen van de gedichten een ‘performance’ wordt. Deze vorm van poëzie wordt vaak in wedstrijden gebracht.”

“Herman Vanderplaetse was leraar talen. Door veel te lezen, ontstond op jonge leeftijd de goesting om poëzie te schrijven. Hij is er niet meer mee gestopt. Hij publiceerde heel wat in poëzietijdschriften (Vlaanderen, Yang). Zijn poëzie is een en al uitgepuurde eenvoud. In 2017 schreef hij onder de titel ‘Passie van Ieper’ een reeks gedichten bij een geabstraheerde kruisweg van Bernard Sercu.”

Floor Deroo, zelf dichter, zal de avond in goede banen leiden.

Evelien Leeuwerck en Katrijn Deneir, leerkrachten Dé Academie, zorgen voor wat muziek. Alles vindt plaats op donderdag 30 januari om 20 uur in de bib langs de Weverijstraat in Ieper. De toegang is gratis en inschrijven via inschrijvingen.bib@ieper.be.