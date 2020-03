Dertigtal mensen nemen dankbaar gratis restaurantvoedsel aan: “Prima initiatief en meer dan welkom” Hans Verbeke

14 maart 2020

16u37 102 Ieper Een overrompeling was het niet maar Brasserie Central in Ieper is geslaagd in haar opzet: het voedsel dat op voorraad was voor dit weekend wegschenken aan wie het niet zo breed heeft. Door het coronavirus moet de brasserie de deuren sluiten. “Jammer van de aanleiding maar voor ons is dit een leuk extraatje”, klinkt het bij enkele gelukkigen.

Zaakvoerders Olivier Hoet en Tessa Schoolaert van Brasserie Central op de Grote Markt in Ieper, en medewerker Bjorn Crombrugge, lanceerden vrijdag een opmerkelijk initiatief. Omdat ze door het coronavirus de deuren moeten sluiten, werden ze plots geconfronteerd met een overschot aan voedsel dat geleverd was met de bedoeling om het dit weekend te serveren in hun zaak. En dus besloten ze om het weg te schenken, aan wie het minder breed heeft. Van zodra het initiatief bekendraakte, kon het op veel bijval rekenen. Toch bleef een stormloop zaterdagvoormiddag uit.

Elke euro omdraaien

Een man die met zijn zoontje in een buggy pas enkele minuten arriveerde voor de uitdeelactie begon, ziet amper een dertigtal mensen voor zich in de rij staan. “Dat valt reuze mee”, vertelt hij. “Ik woon hier om de hoek, sinds ongeveer een jaar en ben afkomstig van buiten de provincie. Een job heb ik niet, al help ik mensen wel gratis om computerproblemen op te lossen. Ik steek niet weg dat ik elke euro moet omdraaien voor ik ‘m uitgeef. Dit initiatief is dan ook een leuk extraatje.” Ondanks het feit dat de man zowat als laatste naar binnen mocht om voedsel mee te nemen, is hij toch tevreden. “Er was al heel wat weg maar er bleef toch ook nog iets over.”

Ook naar de Voedselbank

Manuelle en haar dochter Madison stonden zowat anderhalf uur voor de deuren van Brasserie Central openden als eersten klaar, samen met kennis Annick. “Wij doen vaak een beroep op de Welzijnsschakel Tegoare (een organisatie die zich inzet voor mensen in kansarmoede, red.) en gaan ook geregeld langs bij de Voedselbank”, vertelt Manuelle. “Toen we van deze actie hoorden, wisten we dat dit een buitenkansje zou worden. Daarom zijn we extra vroeg gekomen.”

Garnaalkroketten en vol-au-vent

De drie mochten als eersten naar binnen. “Alle eetwaren stonden netjes uitgestald op tafels”, zegt Annick. “We mochten nemen wat we wilden, eigenlijk zonder beperking zelfs. Het voedsel was netjes ingepakt, veelal in luchtdichte verpakking. Een deel ervan kunnen we zeker nog invriezen.” De twee dames hadden speciaal enkele zakken meegebracht om alles in weg te bergen. “We hebben vol-au-vent mee maar ook verse frietjes, garnaalkroketten, wat charcuterie, kippenbillen, steak, soep, een rijstschotel, melk, netjes ingepakte boter en nog veel meer. Daar zijn we bijzonder blij mee. De zaakvoerders verdienen een pluim. In de plaats van alles weg te gooien, dachten ze aan ons. Wij zullen op onze beurt aan hen denken, als we in de komende dagen onze maaltijd klaarmaken.”