Dertigtal bewoners even geëvacueerd door gaslek in Ieperse centrum LSI

06 februari 2020

16u25

Bron: LSI 0 Ieper In het centrum van Ieper zijn een dertigtal bewoners uit de buurt van de Rijselpoort donderdagnamiddag zo’n half uurtje uit hun woning geëvacueerd. Oorzaak was een gaslek die was ontstaan bij een boring in het wegdek.

Een gespecialiseerde firma voerde rond 15u op de hoek van de Ieperleestraat en Zaalhof een boring uit en raakte daarbij per abuis een gasleiding. De hulp van de brandweer Westhoek werd er bij geroepen. Aanvankelijk dacht men dat het om een lek in een middendrukleiding ging. Daarom ging men veiligheidshalve over tot evacuatie van de bewoners in een perimeter van 50 meter rond het lek. Al snel bleek het evenwel om een gasleiding op lage druk te gaan. De geëvacueerde bewoners mochten dan ook al snel naar hun woning terugkeren. Ploegen van netwerkbeheerder Fluvius zijn ter plaatse om het lek te dichten. De Ieperleestraat blijft voorlopig wel nog voor alle verkeer afgesloten.