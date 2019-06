Dertiger die cannabis kweekt om pijn te verlichten voor rechter Christophe Maertens

18 juni 2019

09u55 2 Ieper De 38-jarige T.M. uit Ieper en zijn partner S.L. staan voor de rechter nadat er in hun huis in Ieper enkele cannabisplanten werden aangetroffen. M. zegt dat hij de softdrugs kweekte voor medicinaal gebruik.

Bij een huiszoeking werd bij de beklaagden in Ieper op de zolder een kast met twee cannabisplanten aangetroffen. Van verkoop van drugs werden geen aanwijzingen gevonden, volgens het parket, de beklaagden moeten zich dus enkel verantwoorden voor bezit en telen van cannabis. Ze riskeren beiden een geldboete. T.M. zegt de cannabis te hebben gebruikt als pijnstiller. De man heeft naar eigen zeggen heel veel deugd heeft van de softdrugs, veel meer dan van de zware medicatie die hij anders moet nemen. “Ik kweekte het zelf om het niet te moeten kopen op straat”, klinkt het. “Ik ben ten rade gegaan bij mijn dokter en een professor. Ik weet dat het in België een moeilijk debat is rond het gebruik van cannabis voor geneeskundige doeleinden.”

“Indien het wordt toegelaten, dan nog mag je het niet kweken in een eigen tent. Op die manier kan het niet”, reageerde de rechter. Vonnis op 23 juli.