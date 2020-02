Dertig bewoners even geëvacueerd door gaslek in Ieperse centrum LSI

06 februari 2020

16u25

Bron: LSI 1 Ieper In het centrum van Ieper zijn dertig bewoners uit de buurt van de Rijselpoort donderdag een half uur uit hun woning geëvacueerd. Oorzaak was een gaslek bij een boring in het wegdek.

Een firma voerde rond 15 uur op de hoek van de Ieperleestraat en Zaalhof een boring uit en raakte per ongeluk een gasleiding. Aanvankelijk dacht men dat het om een lek in een middendrukleiding ging. Daarom besloot de brandweer de bewoners in een perimeter van vijftig meter rond het lek te evacueren. Al snel bleek het echter om een gasleiding op lage druk te gaan. De bewoners mochten daarna naar hun woning terugkeren.

Alleen het geduld van Simon Deknudt (27) werd wat langer op de proef gesteld. “Ik woon in het huis vlakbij het gaslek en mag voorlopig niet binnen tot het lek gedicht is”, vertelt hij. “Gelukkig is het mooi weer. Ik maak er geen probleem van. Een vriend komt me oppikken en ik zal even bij hem verblijven.”

Ploegen van netwerkbeheerder Fluvius zijn ter plaatse om het lek te dichten. De Ieperleestraat blijft nog minstens tot 18 uur afgesloten.