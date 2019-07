Delegatie uit Zillebeke haalt Duitse krant bij bezoek aan zusterstad Seelbach Christophe Maertens

15u51 0 Ieper Een delegatie van 35 Zillebekenaars trok naar zusterstad Seelbach in Duitsland en haalden daar de plaatselijke krant.

Zillebeke is verzusterd met de gemeente Seelbach, gelegen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De gemeente telt een kleine 5.000 inwoners. Meermaals per jaar vinden er uitwisselingen plaats tussen de twee gemeenten. Wie al 35 jaar naar Seelbach trekt, is Ives Goudeseune. Dit jaar deed hij dat voor het eerst niet als gemeenteraadslid, maar wel in zijn functie van schepen. “Er was een officieel moment waarop geschenken werden uitgewisseld, maar we maakten ook tijd om iets te bezoeken. Zo trokken we naar een tabaksmuseum en dronken we een Duits pintje.”