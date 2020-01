Deelnemers gezocht voor een muziek- en kunstproject ‘De magie van vroeger’ Christophe Maertens

21 januari 2020

11u12 6 Ieper Bert Koether, klassiek gitarist aan het Koninklijk conservatorium Antwerpen, is op zoek naar mensen voor het muziek- en kunstproject ‘De magie van vroeger’ in Ieper.

“Voor een schoolopdracht organiseer ik een project voor mensen die bezig zijn kunst, van muziek tot schilderen en beeldhouwen”, zegt Bert Koether. “Wie een excuus zoekt om terug de penselen op te nemen of het instrument van onder het stof wil halen, is op 8 februari welkom in het Sint-Jans-Godshuis in Ieper. Het doel van het project is mensen te leren kennen en met hen samen na te denken over een gezamenlijk thema dat te maken heeft met Ieper en daarover individueel of in groep na te denken. Het project zal enkele maanden duren en op het einde is er een toonmoment.”

Bert Koether zit in zijn eerste masterjaar aan het conservatorium en in zijn vrije tijd doet hij aan beeldhouwen. Wie meer wil weten over het project kan altijd een mailtje sturen naar koether.bert@gmail.com.