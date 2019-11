De Zeven schenkt 1.500 euro aan Westhoek Vrije tijd Anders Christophe Maertens

17 november 2019

13u57 0 Ieper Vzw De Zeven, die dit jaar de wedstrijd Over The Top – Run and Bike organiseerde, schenkt een cheque van 1.500 euro aan Westhoek Vrije tijd Anders (WVA). “Voor elke deelnemer aan ons sportevenement gaat 3 euro naar het goede doel .”

Op 12 oktober werd in Heuvelland het sportevent Over The Top – Run and Bike georganiseerd door vzw De Zeven. Net als bij vorige activiteiten koos de organisatie een goed doel om te steunen. “Dit jaar is dat Westhoek Vrije tijd Anders”, zegt Lieven Calis van De Zeven. “WVA zet zich intussen al 40 jaar actief in voor vrijetijdsbesteding voor mensen die ‘anders’ zijn en daardoor moeilijker van het reguliere aanbod kunnen genieten. Zeker de mobiliteit voor hen is een grote beperking.”

Heuvelland

Ondertussen is De Zeven alweer druk bezig met de toekomst voor te bereiken. “We blijven gaan voor nieuwe unieke evenementen die complementair zijn met het huidige sportieve aanbod in de streek”, zegt Lieven. De vzw is heel tevreden over hun laatste evenement. “We kregen heel wat positieve reacties en de ontvangst in Heuvelland was heel fijn. Ook het parcours bleek schitterend en er was een fijn spel van licht bij valavond met de volle maan.” Aan de wedstrijd namen 250 deelnemende duo’s plaats. “We kregen heel wat hulp van de Chiro Wijtschate en we vonden met Printbureau een betrouwbare sponsor. We blijven ervoor gaan: wie met sportieve uitdagende kriebels zit, zal zeker weer aan zijn of haar trekken komen!”