De zaterdagmarkt verandert van opstelling

Christophe Maertens

05 november 2019

14u23 0 Ieper De Ieperse marktkramers van de zaterdagmarkt verhuizen vanaf 16 november van plaats. “Dat heeft onder meer te maken met de kerstmarkt”, zegt het stadsbestuur.

De winteropstelling op de Grote Markt zorgt er voor dat het verkeer aangepast wordt op zaterdagen tussen 5 uur en 14 uur. Auto’s kunnen vanuit de Diksmuidestraat voor de bushokjes van De Lijn richting Korte Torhoutstraat of St-Jakobstraat blijven rijden. Ook vanuit de Rijselstraat kan er tot, én in de D’Hondtstraat gereden worden. Het stuk tussen de Menenstraat en de D’Hondtstraat wordt in beslag genomen door de zaterdagmarkt.