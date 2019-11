De Warmste Week in Ieper: van stand-upcomedy tot ‘De Flemish Beer Run’ Christophe Maertens

19 november 2019

16u49 0 Ieper In heel Vlaanderen worden solidariteitsacties georganiseerd voor De Warmste Week. Ook Ieper laat zich niet onbetuigd. Zo springt cultuurcentrum Het Perron op de kar met een tweede editie van De Warmste Lach. “Met acht lokale organisaties bundelen we de krachten en presenteren we een unieke, maar vooral grappige line-up.”

De Warmste Week van Studio Brussel vindt dit jaar plaats van woensdag 18 tot en met 24 december op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Verschillende verenigingen uit Ieper willen hun steentje bijdragen. Op woensdagavond 11 december start om 20.15 uur de tweede editie van De Warmste Lach’ “Een avond vol stand-upcomedy waarbij je eens goed kunt lachen voor het goede doel”, zegt Ilse Odent van het cultuurcentrum. “Met acht lokale organisaties bundelen we de krachten en presenteren we een unieke, maar vooral grappige line-up.” Op het programma staan onder andere Koen Dewulf, Kjen Descheemaecker, Ygor, Bloedend Hart en Piv Huvluv.

Koekenverkoop

“Een ticket voor deze avond kost achttien euro. Wie nog net iets meer beleving wil of het project meer wil steunen, kan kiezen voor een vip-tarief. Dan krijg je een extra hapje en drankje voor de voorstelling en je krijgt ook een vip-tafel tijdens de pauze. De opbrengst gaat naar een reeks lokale organisaties: Moeders voor vrede, Pyschosociaal centrum Hedera, WVA, Vondels vzw, Autisme Westhoek, Be You, Turnkring Vlamertinge en ’t één & ’t ander. Het personeel van Het Perron wil dit jaar echter nog een stapje verder gaan”, zegt Ilse. “Daarom organiseren we een Koekenverkoop For Life. Aan de balie van Het Perron kun je je voorraadkast aanvullen met een pakket koeken van Jules Destrooper. Voor zes euro krijg je een koekenpakket dat bestaat uit drie doosjes koeken: botergaletten, Parijse wafels en amandelkoekjes. Al ‘sneukelend’ steun je zo onze goede doelen.”

Meer info over ‘De Warmste Lach 2.0’ op www.hetperron.be. Tickets zijn te koop op de website, aan de balie van Het Perron of op 057/23.94.80.

Westlandia

In Ieper zetten nog heel wat andere organisaties iets op poten voor De Warmste Week. Hierbij een greep uit het aanbod. Ons Onderdak verkoopt barbecueworsten en vegetarische hamburgers ten voordele van vzw TEJO. De vzw werkt binnen hetzelfde werkingsgebied als de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak. Op 8 december serveert Westlandia een ontbijt ten voordele van Kloen, die vrijwilligers steunt die werken rond de Ziekenhuisclowns. Dit jaar vindt ook de vijfde editie plaats van Wintersounds door dé Academie Ieper afdeling Muziek & Woord in Het Perron. Daarmee worden mensen met dementie gesteund.

De organisatoren van De Flemish Beer Run laten iedereen lopen, wandelen en genieten van zes biertjes en hapjes met muziek erbij. De deelnemers lopen voor vzw ’t Spoor. Die vereniging helpt mensen die geen geld hebben om eten te kopen. Meer initiatieven rond De Warmste Week vind je op dewarmsteweek.be.