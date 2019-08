De Vierdaagse van de IJzer klokt af op 10.478 individuele stappers

Christophe Maertens

23 augustus 2019

18u08 0 Ieper De 47ste editie van de Vierdaagse van de IJzer’telde in totaal 10.478 individuele stappers. Dat is het tweede hoogste cijfer ooit. “De medische dienst had niet overdreven veel werk, uitgezonderd het klassiek oplapwerk door fout schoeisel of slechte conditie.”

De Vierdaagse van de IJzer is een internationale mars, georganiseerd door de Belgische Defensie in samenwerking met de gemeente Koksijde en de steden Diksmuide, Poperinge en Ieper. Adjudant-majoor Bart Eggermont, directeur van de Vierdaagse, zegt op de slotdag meer dan tevreden te zijn. In totaal namen individuele 10.478 wandelaars deel. Dinsdag waren er dat 6.294, woensdag 5.728, donderdag 6.677 en voor vrijdag schreven zich 6.091 mensen in. Een aantal mensen nam twee, drie of vier dagen deel. “Ik denk niet dat de warmte voor problemen zorgde. We hadden eigenlijk ideale temperaturen”, aldus de directeur. “De Medische Dienst heeft niet uitzonderlijk veel werk gehad. We hebben geen enkele zware blessure opgetekend. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht, maar de volgende dag was die er alweer bij. Wel nogal wat klassiek oplapwerk. Dat komt door verkeerd schoeisel of te weinig te training of de combinatie van beiden.”

In de loop van de jaren daalde het aantal militairen dat deelneemt aan de wandelingen. “We hebben een beetje proberen te sensibiliseren en je zal merken dat er dit jaar wel meer soldaten bij waren. Het hangt natuurlijk samen met de opdrachten dat Defensie moet doen, waardoor er vaak veel mensen elders aan de slag zijn.” Naast Belgische , bevonden zich ook Nederlandse, Britse en opmerkelijk nogal wat Spaanse militairen tussen de stappers. “Er zit zeker nog toekomst in het evenement”, zegt de adjudant-majoor. “Het is een algemene trend dat wandelen in de lift zit.”

Wie elke dag de 21 km afhaspelde was Jan Debaenst (60) uit Veurne. De stapper ligt in de ziekenboeg om zijn blaren te verzorgen. “Ik heb ze al van eergisteren (woensdag, nvdr), maar ik wou niet opgeven. Het is de eerste keer dat ik blaren heb. Ik ben eigenlijk niet zo een wandelaar, maar het was altijd een beetje een droom om de Vierdaagse eens volledig af te werken. Als kind zag ik de deelnemers voor mijn venster voorbij komen. Ik ben blij dat ik nu de vier dagen kon meedoen.” Voor Jan was het net warm genoeg. “Meer moest het niet zijn. Gelukkig hadden we genoeg te drinken.” De echtgenote van Jan stapte de laatste dag mee. “Een pintje in Ieper? Neen hoor, we gaan direct naar huis.”

Traditioneel werd de Vierdaagse van de IJzer afgesloten met een parade onder de Menenpoort naar de Grote Markt.