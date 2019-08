De ‘Vereniging Aquarellisten van de Westhoek’ laten de regio kennismaken met hun werk: “Iedereen kan aquarelschilderen” Christophe Maertens

20 augustus 2019

17u56 0 Ieper De ‘Vereniging Aquarellisten van de Westhoek’ is een nieuw vereniging in Ieper. De groep is ontstaan na een deelname aan Buren bij Kunstenaars, maar wil nu naar buiten komen met eigen projecten en tentoonstellingen. “Dat is nodig, want onze vorm van schilderen is een beetje ondergewaardeerd.”

Een aquarel is een met waterverf gemaakt schilderij. Bij de techniek wordt met wateroplosbare verf op dik papier gewerkt. Typisch is dat de schilder geen dekkende laag gebruikt. “Als je een fout maakt, kan die niet worden verbeterd”, zegt Rose Soete, secretaris van de nieuwbakken hobbyclub.

De vereniging ‘Aquarellisten van de Westhoek’ kent zijn oorsprong in 2013 toen een groep deelnemers aan de cursussen aquarel in de lokale dienstencentra ’t Hofland en De Kersecorf gevraagd werd om deel te nemen aan Buren bij Kunstenaars. “Nu hebben we een nieuw bestuur en het is onze bedoeling om echt als vereniging naar buiten te komen”, zegt Rose. “We gaan niet enkel meer deelnemen aan Buren bij Kunstenaars, maar we gaan ook eigen projecten uitwerken.” Zo zet de groep in het derde weekend van september al meteen een tentoonstelling op poten in de Kazematten in Ieper. Twee dagen later vertrekken de leden naar een expo in Aarschot, georganiseerd door het Aquarel Instituut België. “De werken die daar te zien zijn, zijn allemaal van befaamde aquarellisten. In vergelijking met die schilders, zijn wij maar amateurs. In ons land zijn er wel enkele grote namen te vinden, zoals Fernand Thienpondt uit Brugge. Die man heeft met zijn werk al heel de wereld afgereisd. Zo zat hij onlangs nog in Rusland en Polen.”

Dinsdag waren enkele leden van de vereniging aan het werk in woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef in Ieper. “Voor de volgende Buren bij Kunstenaars mogen we hier tentoonstellen in de kapel. Als wederdienst komen we hier een namiddag werken, zodat de bewoners even een kijkje kunnen komen nemen.”

Rose Soete, die secretaris is van de vereniging, schildert al drie jaar. “Ik volg verschillende cursussen in Ieper. Daarnaast volg ik les in Desselgem en neem deel aan workshops. Ik ben er echt van gebeten. Het is een heel boeiende hobby. Het is iets dat je niet kan leren aan de academie.”

Volgens de secretaris kan iedereen aquarel schilderen. “Iedereen heeft de kunst in zich, het moet enkel maar worden ontwikkeld. Je hoeft slechts de moed te hebben om de stap te zetten. Een dure hobby? Een cursus volgen valt wel mee, maar goede schilderborstels en goede verf zijn wel niet zo goedkoop. Het is wel een tijdje zoeken naar een eigen stijl. Daarom is het belangrijk om les te volgen bij verschillende leraars.” Meer info op de Facebookpagina ‘Vereniging Aquarellisten van de Westhoek’. “Nieuwe leden zijn van harte welkome”, klinkt het nog.